Двум липецким школьникам грозит 6 лет за кражу из дома соседки

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-26T17:38:48+03:00

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В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении двух братьев-школьников. Все случилось в Усманском районе. По версии следствия, подростки 14 и 15 лет проследили, когда соседка уходит, и влезли в ее дом. Из чужого дома школьники украли сотовый телефон и продукты питания.

По возвращению, хозяйка сразу заметила, что в дом вломились, и вызвала полицию. Правоохранители без труда вычислили, что в дом влезли соседские дети. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража с проникновением. Поскольку фигуранты еще учатся в школе, материалы передали в СК.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, помимо обстоятельств преступления, следователь выяснит причины, по которым дети решились на преступление. Также предстоит разобраться, в каких условиях живут школьники в семье и как воспитываются. Братьям-подросткам грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU