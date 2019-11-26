2019-11-26T18:17:13+03:00
Общество

Под Липецком подрядчика оштрафовали почти на 4 млн. за грязь вместо тротуара

Жители Ельца так и не дождались нормальных тротуаров [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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В Ельце за год так и не появился тротуарВ Ельце за год так и не появился тротуарФото: Прокуратура Липецкой области
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В Липецкой области подрядчик ответит за отсутствие тротуаров. Муниципальный контракт сорвали в Ельце. Как сообщает прокуратура области, контракт с ООО «Технологии строительства» на ремонт дорог и тротуаров заключили еще 1 апреля этого года.

В Ельце за год так и не появился тротуар Фото: Прокуратура Липецкой области

В Ельце за год так и не появился тротуарФото: Прокуратура Липецкой области

По договору тротуары на Задонской улице Ельца должны были сдать 31 августа. Но жители города их так и не дождались.

В Ельце за год так и не появился тротуар Фото: Прокуратура Липецкой области

В Ельце за год так и не появился тротуарФото: Прокуратура Липецкой области

Вместо новых тротуаров горожане вынуждены ходить либо по перекопанной грязи, либо по проезжей части, подвергая свою жизнь опасности. Из-за срыва контракта, который привел к опасной ситуации на дороге, прокурор Ельца возбудил административное дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ.

В Ельце за год так и не появился тротуар Фото: Прокуратура Липецкой области

В Ельце за год так и не появился тротуарФото: Прокуратура Липецкой области

В этот вторник, 26 ноября, организацию признали виновной и назначили штраф в размере 3 831 236 рублей 16 копеек. Постановление пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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