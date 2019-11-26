2019-11-26T19:14:06+03:00
Общество

Липчане открыли сезон зимней рыбалки через 3 дня после ледостава

Но лед еще тонкий и спасатели просят пока на него не выходить [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Лед на реках в Липецкой области образовался только 23 ноября, не прошло и трех дней, как на тонкий лед вышли первые любители зимней рыбалки. Но по данным МЧС, река Воронеж полностью еще не замерзла. Сейчас спасатели и инспекторы Центра ГИМС неустанно обходят водоемы и просят граждан не выходить на лет. На просьбы реагируют не все, поэтому сотрудники ведомства разъясняют рыбакам, как вытащить провалившегося под лед человека и помочь тому, кто терпит бедствие на тонком льду.

Осторожно, тонкий лед! .Совместный рейд инспекторов Центра ГИМС Главного управления со спасателями Г(О)БУ УГПСС Липецкой области состоялся по реке Воронеж

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в Липецке самым популярным местом зимней рыбалки по-прежнему остается пляж ЛТЗ. Туда же ходят вразумлять народ сотрудники инспекции и спасательной службы.

МЧС просит людей более ответственно относиться к собственной безопасности напоминает, в случае ЧП сразу звонить 01, с мобильного – 101, 112. Также в главном управлении круглосуточно работают телефоны доверия: 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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