В Липецке и области ищут девушку из Костромы
На прошлой неделе в Костроме пропала 25-летняя Сажина Екатерина Андреевна. С 23 ноября девушка не выходила на связь с родными. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", Екатерина может находиться в Липецкой области.
Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч, челка, глаза зеленые.
Была одета: серый пуховик, серые ботинки, терракотовая трикотажная шапка.
Особые приметы: татуировка над верхней губой.
Кстати, девушка нуждается в медицинской помощи.
Просьба ко всем, кто видел Екатерину Сажину или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU