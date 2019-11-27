В Липецке и области ищут девушку из Костромы

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-27T11:17:04+03:00

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На прошлой неделе в Костроме пропала 25-летняя Сажина Екатерина Андреевна. С 23 ноября девушка не выходила на связь с родными. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", Екатерина может находиться в Липецкой области.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч, челка, глаза зеленые.

Была одета: серый пуховик, серые ботинки, терракотовая трикотажная шапка.

Особые приметы: татуировка над верхней губой.

Кстати, девушка нуждается в медицинской помощи.

Просьба ко всем, кто видел Екатерину Сажину или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU