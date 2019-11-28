Под Липецком парень на "Ауди" сбил женщину

СЕГОДНЯ 08:52 2019-11-28T08:55:49+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 499 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей управляли транспортном в состоянии алкогольного опьянения. Более 60 человек не пристегнулись во время движения. 991 раз автомобилисты превысили разрешенную скорость. Произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал. Также автоинспекторы выявили 99 нарушений правил парковки. 6 машин пришлось эвакуировать.

В минувшую среду, 27 ноября, ДТП случилось в Краснинском районе. В районе 7 часов вечера на автотрассе Елец-Талица-Красное 23-летний водитель "Ауди" сбил 46-летнюю женщину. Несчастную с травмой госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД напоминают липчанам о необходимости соблюдения ПДД. Водителей они просят быть внимательнее за рулем и не превышать скорость. А пешеходов - осторожно переходить проезжую часть, предварительно убедившись в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU