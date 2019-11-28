В парке Победы Липецка умирают птицы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-28T11:01:25+03:00

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Накануне, 27 ноября, липчанин Евгений выложил в интернет видео, которое снял в парке Победы. В кадре - бездыханные птицы, лежащие на земле между деревьев.

- Только что на моих глазах упала эта серая птица, - показывает в ролике мужчина. - Мгновение назад она шевелилась, а теперь нет. Оглянулся по сторонам и увидел еще мертвых птиц. И все это происходит в парке Победы в Липецке.

Как рассказал "КП-Липецк" начальник Отдела противоэпизоотических мероприятий регионального Управления ветеринарии Анатолий Фальков, в парке уже работают специалисты. В скором времени они должны привезти материалы, в лаборатории начнут проводить исследования. Кстати, недавно падеж птиц произошел в Ельце. Объяснить причины произошедшего специалисты пока не готовы - ждут окончательных результатов исследования. Но, по словам Анатолия Фалькова, инфекционные заболевания, опасные для человека и животных, исключены.

В парке Победы Липецка гибнут птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU