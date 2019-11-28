СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-28T12:25:27+03:00

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В этот четверг, 28 ноября, в Липецке эвакуировали школу №21 на 15-ом микрорайоне. Утром к зданию учреждения стянулись экстренные службы - пожарные машины, карета скорой помощи и тд. Учителей и школьников вывели на улицу.

В образовательном учреждении прошли ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Некоторые липчане, ставшие очевидцами этой картины, не на шутку перепугались. Они начали спрашивать в соцсетях, что случилось, подозревая нехорошее. Но все опасения напрасны. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в школе прошли учения. Они стартовали в 10 часов утра. Как только они завершились, учащиеся вновь приступили к занятиям.

В образовательном учреждении прошли ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В образовательном учреждении прошли ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Напомним, что в случае реального происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В образовательном учреждении прошли ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU