2019-11-28T12:25:27+03:00
Общество

В Липецке эвакуировали школу №21

В образовательном учреждении прошли учения [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В образовательном учреждении прошли ученияВ образовательном учреждении прошли ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В этот четверг, 28 ноября, в Липецке эвакуировали школу №21 на 15-ом микрорайоне. Утром к зданию учреждения стянулись экстренные службы - пожарные машины, карета скорой помощи и тд. Учителей и школьников вывели на улицу.

В образовательном учреждении прошли учения Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В образовательном учреждении прошли ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Некоторые липчане, ставшие очевидцами этой картины, не на шутку перепугались. Они начали спрашивать в соцсетях, что случилось, подозревая нехорошее. Но все опасения напрасны. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в школе прошли учения. Они стартовали в 10 часов утра. Как только они завершились, учащиеся вновь приступили к занятиям.

В образовательном учреждении прошли учения Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В образовательном учреждении прошли ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В образовательном учреждении прошли учения Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В образовательном учреждении прошли ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Напомним, что в случае реального происшествия следует звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

В образовательном учреждении прошли учения Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В образовательном учреждении прошли ученияФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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