На 4 маршрутах Липецка станет больше автобусов

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-28T13:05:15+03:00

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В Липецке автобусы 4-х маршрутов будут чаще ходить. Об этом сообщили в этот четверг, 28 ноября, в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об автобусах №2т, 8, 27 и 353. Начиная с понедельника, 2 декабря, будет увеличен плановый выпуск транспорта по данным маршрутам в будние и выходные дни. Как пояснили в департаменте транспорта, благодаря изменениям сократятся интервалы движения автобусов в часы "пик" и дневное время. Липчанам не придется долго ждать транспорт.

Напомним, что подробную информацию о расписании автобусов и время их прохождения через конкретный пункт можно узнать в центральной диспетчерской службе по номеру 31-00-82. Время отправления транспортных средств от конечных остановок - на сайтах www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU