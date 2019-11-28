2019-11-28T13:05:15+03:00
Общество

На 4 маршрутах Липецка станет больше автобусов

Липчанам не придется долго ждать транспорт
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке по 4 маршрутам добавят автобусыВ Липецке по 4 маршрутам добавят автобусыФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецке автобусы 4-х маршрутов будут чаще ходить. Об этом сообщили в этот четверг, 28 ноября, в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об автобусах №2т, 8, 27 и 353. Начиная с понедельника, 2 декабря, будет увеличен плановый выпуск транспорта по данным маршрутам в будние и выходные дни. Как пояснили в департаменте транспорта, благодаря изменениям сократятся интервалы движения автобусов в часы "пик" и дневное время. Липчанам не придется долго ждать транспорт.

Напомним, что подробную информацию о расписании автобусов и время их прохождения через конкретный пункт можно узнать в центральной диспетчерской службе по номеру 31-00-82. Время отправления транспортных средств от конечных остановок - на сайтах www.deptrans48.ru и МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупреждают липчан о гололеде
В Липецке 3 класса закрыли на карантин
Липецкие автоинспекторы почтили память погибшего при исполнении коллеги
В Никольский храм Липецка прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
Проект Сбербанка «Цифровой университет» будет расширен в ВГМУ
Два участника Липецкого технопарка выиграли резидентство в «Сколково»
В Липецке будут судить мужчину, хранившего наркотики и воровавшего в магазинах
В Липецке эвакуировали школу №21
Игорь Артамонов: «Героизм предков является примером для всех поколений россиян»
В парке Победы Липецка умирают птицы
Игорь Артамонов: «Важно, чтобы люди поверили во власть и убедились, что она способна выполнять обещания»
Под Липецком столб упал на КамАЗ
Рецидивист украл из магазина Липецка ящик с деньгами
Под Липецком парень на "Ауди" сбил женщину
Вандалы навредили Липецку на миллионы рублей – в мэрии хотят ужесточить наказание
В этом году у 2 управляшек Липецка аннулировали лицензии
Под Липецком пенсионер провалился под лед – спасти не успели
В Липецке девушка гналась на такси за угнанной «Тойотой» отца
В Липецке въедут в свои квартиры почти 300 бывших обманутых дольщиков