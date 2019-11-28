В Липецке будут судить мужчину, хранившего наркотики и воровавшего в магазинах

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-28T13:18:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Ранее судимого липчанина обвиняют в совершении преступлений по ч.1 ст.228 УК РФ "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере", а также ч.1 ст.158 УК РФ "Кража" и ч.1 ст.158.1 УК РФ "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию".

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в сентябре этого года липчанин незаконно приобрел бумажный сверток. В нем было 6,6 грамма вещества растительного происхождения. Наркотик мужчина хранил при себе до момента задержания. Обвиняемый приобрел его для личного использования. Кроме того, с августа по октябрь липчанин обворовывал магазины областного центра. Он похищал продукты питания. Сумма ущерба от его действий - 13 тыс. рублей.

Уголовное дело с обвинительным актом направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU