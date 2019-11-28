Липецкие автоинспекторы почтили память погибшего при исполнении коллеги

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-28T15:27:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Липецке сотрудники ГИБДД почтили память погибшего при исполнении коллеги. Олег Соколенко погиб 28 ноября 1996 года. В тот день, 23 года назад, в городе объявили план «Перехват», ловили опасных преступников. Олег Соколенко остановил подходящий по ориентировке ВАЗ-2106, откуда сразу раздались выстрелы. Преступники в упор выпустили в инспектора 5 пуль из пистолета ТТ. Несмотря на тяжелые раны, Соколенко в первую очередь сообщил в дежурную часть приметы стрелявших, благодаря чему преступников задержали.

Капитана милиции спасти не удалось, от огнестрельных ранений он скончался в больнице. Посмертно награжден орденом «Мужества». Акция памяти прошла на территории комплекса ГИБДД, автоинспекторы выстроились у мемориала погибшим при исполнении сотрудникам.

Автоинспекторы почтили память погибшего коллегиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

– По заведенной традиции мы собрались сегодня здесь, чтобы отдать дань памяти и уважения нашему коллеге, который погиб во время несения службы, – обратился к коллегам начальник отдела ДПС УГИБДД УМВД России по области Евгений Ржевин. – Имя Олега Ивановича навсегда останется в нашей памяти.

Евгений Ржевин также напомнил собравшимся о специфике работы, что сотрудники ГИБДД рискуют своей жизнью даже в мирное время, защищая права и интересы граждан и государства.

ИСТОЧНИК KP.RU