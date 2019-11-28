2019-11-28T15:57:54+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о гололеде

Дороги обледенеют этим вечером
Лия МУРАДЬЯН
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На дорогах будет скользкоНа дорогах будет скользкоФото: Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели предупреждают липчан о резких заморозках и обледенении дорог. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, гололед ожидается этим вечером 28 ноября и в течение следующей ночи.

На состоянии дорог сказывается перепад температур, синоптики обещают потепление – в пятницу днем плюсовая температура и дождь со снегом, а ночью – заморозки.

В связи с опасным явлением липчанам рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными на улице. Водителям не следует прибегать к резким маневрам с перестроением, крутыми поворотами и внезапным торможением, особую осторожность проявлять у пешеходных переходов. Пешеходам также не стоит «кидаться» на проезжую часть, не убедившись, что все машины успевают остановиться. В случае ЧП – звонить в службу спасения на номер «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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