Спасатели предупреждают липчан о гололеде

СЕГОДНЯ 15:57 2019-11-28T15:57:54+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о резких заморозках и обледенении дорог. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, гололед ожидается этим вечером 28 ноября и в течение следующей ночи.

На состоянии дорог сказывается перепад температур, синоптики обещают потепление – в пятницу днем плюсовая температура и дождь со снегом, а ночью – заморозки.

В связи с опасным явлением липчанам рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными на улице. Водителям не следует прибегать к резким маневрам с перестроением, крутыми поворотами и внезапным торможением, особую осторожность проявлять у пешеходных переходов. Пешеходам также не стоит «кидаться» на проезжую часть, не убедившись, что все машины успевают остановиться. В случае ЧП – звонить в службу спасения на номер «112».

ИСТОЧНИК KP.RU