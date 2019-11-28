За месяц в Липецке за захлопнувшимися дверями остались 8 детей

СЕГОДНЯ 17:58 2019-11-28T17:58:49+03:00

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Спасатели в Липецке выезжают на вскрытие дверей каждый день. Гораздо проще, когда кто-то забывает или теряет ключи. Но если за закрытой дверью остался ребенок или пожилой родственник, который долго не выходил на связь, все меняется. В таких случаях нередко спасатели выезжают со «скорой». Бывают и курьезные случаи, когда люди не слышат звонка и недоумевают, почему к ним «вломились» спасатели. В одном из отчетов сотрудник ГО и ЧС с юмором написал, что «бабушка жива и свободна».

Но в первую очередь спасатели выезжают туда, где за дверью остались маленькие дети. Так в среду, 27 ноября, от родителей закрылась 4-летняя девочка. А за день до этого трехлетний мальчик успел захлопнуть дверь, пока мама выбежала на секунду к мусоропроводу.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам Го и ЧС, всего в этом месяце за закрытыми дверями оказались 8 детей от года до 11 лет. Срезать замки пришлось только пять раз, в остальных случаях крепко спавшие школьники успевали проснуться.

ИСТОЧНИК KP.RU