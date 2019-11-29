2019-11-29T09:43:12+03:00
Происшествия

В Липецке от горящего сарая огонь перекинулся на гараж и другие строения

Крупный пожар тушили на улице Ивана Франко [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Пожар случился минувшим вечером, 28 ноября, в частном секторе по улице Ивана Франко в Липецке. Там около половины девятого вечера загорелись надворные постройки. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20.36. На место происшествия сразу выдвинулись 4 отделения пожарных и спасателей и спецтехника.

Пожар на Соколе..

На момент прибытия первого подразделения, все вокруг было в дыму, огонь успел перекинуться на соседние строения, в любой момент могли загореться жилые дома. Пожарным удалось остановить распространение огня.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, в результате ЧП сгорел сам сарай, 12 м2 летней кухни, вещи и крыша гаража на площади 8 м2. К счастью, во время пожара никто не погиб и не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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