Рецидивист под Липецком пытался угнать автомобиль без аккумулятора

СЕГОДНЯ 11:40 2019-11-29T11:40:43+03:00

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Крайне неудачливого угонщика поймали в Лев-Толстовском районе Липецкой области. С заявлением в полицию пришел 53-летний житель села Гагарино, он рассказал, что ночью 26 ноября у него от дома на улице Новой хотели угнать «ВАЗ-21053».

Неизвестный мужчина пробрался в салон автомобиля и отчаянно пытался завести двигатель «пятерки». Угонщик долго ковырялся в проводах, но ничего не получилось. А все потому что хозяин «ВАЗа» использовал проверенную противоугонную систему – снимал аккумулятор на ночь и заносил домой.

Злоумышленника все за задержали. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался отсидевший за кражи 23-летний безработный. За попытку угона возбудили уголовное дело. По 166 статье УК парню грозит очередной срок на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU