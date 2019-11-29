2019-11-29T12:03:04+03:00
Общество

Этой ночью 40 единиц техники вышли на борьбу с гололедом

Дороги и тротуары Липецка посыпали противогололедными смесями
Юлия КЛЮЕВА
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Этой ночью 40 единиц техники вышли на борьбу с гололедомЭтой ночью 40 единиц техники вышли на борьбу с гололедомФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту ночь, с 28 на 29 ноября, на дороги Липецка вышли 40 единиц техники и более 160 человек. На борьбу с гололедом, в том числе, направили 5 малогабаритных машин для уборки тротуаров.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, к 8 часам утра специалисты посыпали основные магистрали, тротуары, а также подходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта. По данным городского управления благоустройства, в настоящее время техника работает на внутриквартальных проездах и улицах частного сектора.

Несмотря на меры, чиновники просят пешеходов и автомобилистов быть внимательнее, так как гололед появляется быстро, а на обработку дорог и тротуаров требуется время.

Кстати, предпринимателей города мэрия призывает активнее включаться в работу по зимнему благоустройству - посыпать прилегающие территории противогололедными смесями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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