2019-11-29T12:55:21+03:00
Общество

В Липецке снова ждут гололед и видимость менее 500 метров в тумане

В субботу в городе потеплеет до +5 градусов
Лия МУРАДЬЯН
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Густой туман опустится на ЛипецкГустой туман опустится на ЛипецкФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липчанам снова обещают ненастную погоду. По данным спасателей в эту пятницу, 29 ноября, на город опустится густой туман. Видимость в тумане составит менее 500 метров. Также на дорогах ожидается гололед. Спасатели просят горожан быть осторожней на скользкой дороге и при плохой видимости.

Также синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, который может налипать на провода. По данным Росгидрометцентра, в субботу днем, 30 ноября, в Липецкой области ветер сменится на южный и усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +5 градусов, в ночь на 1 декабря ожидается мороз. Перепад температур и осадки также скажутся на состоянии дорог.

Первый день зимы будет относительно теплым для декабря – +1° днем и -2°С ночью. Крепких морозов не ожидается и на следующей недели. Согласно долгосрочному прогнозу, снег будет идти почти беспрерывно до 7 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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