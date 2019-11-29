2019-11-29T13:08:09+03:00
Общество

Прожиточный минимум для соцдоплаты к пенсии в 2020 году останется прежним

Неработающие пенсионеры Липецка и области получают в среднем 1900 рублей социальной доплаты в месяц
Юлия КЛЮЕВА
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Величина прожиточного минимума для установления соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам на 2020 год остается прежней. По данным пресс-службы регионального ПФР, для пенсионеров Липецка и области она составляет 8 620 рублей.

Соцдоплату к пенсии выплачивают неработающим пенсионерам, у которых сумма ежемесячного обеспечения не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера. То есть доплата предназначена для тех, у кого с учетом пенсии, ежемесячных выплат, компенсации льгот на оплату ЖКХ и других мер соцподдержки выходит менее 8 620 рублей.

Кстати, в этом году изменился порядок расчета ФСД. Теперь при определении суммы матобеспечения не учитывают суммы индексации пенсии и ежемесячной выплаты. Так что получателям доплаты будет гарантирована выплата сумм индексации, превышающая прожиточный минимум в регионе.

Размер социальной доплаты к пенсии индивидуален. В среднем по Липецкой области - 1900 рублей в месяц. Соцдоплату получают 41 726 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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