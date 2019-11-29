2019-11-29T14:42:50+03:00
Общество

В понедельник 9 улиц Липецка останутся без света, 12 - без воды

Специалисты проведут ремонт на инженерных сетях
Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник 9 улиц Липецка останутся без света, 12 - без водыВ понедельник 9 улиц Липецка останутся без света, 12 - без водыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник, 2 декабря, в некоторых домах Липецка отключат электричество и холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", это связано с ремонтными работами на инженерных сетях.

С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Курчатова, Бабушкина, Булавина, Третьякова, а также переулка Курчатова. С 2 до 3 часов дня свет отключат по адресам: улица Исполкомовская, Базарная, Ударников, Поселковая.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера без воду останутся липчане, проживающие по улицам Пришвина, 9б, 1в, 10; Железнякова, Селекционная, Гусева, Пугачева, Трубная, Совхозная, Одесская, Станционная, Можайского, Полевая, проезд Цветочный.

Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам? 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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