В Липецке поймали мужчину, до смерти забившего молотком давнего друга

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-29T15:31:28+03:00

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В Липецке задержали подозреваемого в убийстве давнего друга. По данным следствия, 18 ноября этого года в квартире дома по улице Студенческой обнаружили труп. Это был 49-летний хозяин квартиры. В области головы у него были множественные раны, что свидетельствовало о насильственной смерти.

Место происшествия осмотрел следователь. Затем он поручил оперативным сотрудникам узнать, с кем общался потерпевший, а также найти возможных свидетелей преступления. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Однако, он скрылся от следствия. Мужчину пришлось объявить в розыск.

Вскоре подозреваемого задержали. Сейчас решается вопрос о его аресте. Выяснилось, что преступление произошло 17 ноября. В тот день 36-летний мужчина и хозяин квартиры выпивали. Все это закончилось тем, что гость нанес своему другу множественные удары молотком по голове. Потерпевший скончался. А злодей помыл орудие убийства и скрылся с места преступления.

Подозреваемый не стал отрицать свою вину и дал признательные показания. Но вспомнить причину расправы над давним другом он так и не смог. Было возбуждено уголовное дело. Расследование особо-тяжкого преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU