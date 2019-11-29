СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-29T16:04:13+03:00

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Липчан и гостей города приглашают скрасить серые будни в зоопарке областного центра. А именно, в акватеррариуме зверинца. Как сообщили в пресс-службе липецкого зоопарка, там собрана прекрасная коллекция животных. Жители Липецка смогут увидеть более 160 видов. Это лягушки, черепахи, змеи, ящерицы, кайманы и рыбы.

В здании находятся 26 аквариумов, а общий объем воды в нем - около 8 тонн. Там же располагается экспозиция беспозвоночных животные: крупные тропические мауки-птицееды, причудливые палочники, тараканы и даже скорпионы.

Кстати, по средам в акватеррариуме проходят показательные кормления ящериц и змей. Успейте увидеть! Продолжительность кормлений - полчаса. Обед у обитателей зоопарка начинается в 14.00.

zooparklipetskii Липчан приглашают в зоопарк на показательные кормления змей и ящериц

ИСТОЧНИК KP.RU