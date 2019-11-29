2019-11-29T16:04:13+03:00
Общество

Липчан приглашают в зоопарк на показательные кормления змей и ящериц

В зверинце Липецка работает акватеррариум [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Липчан и гостей города приглашают скрасить серые будни в зоопарке областного центра. А именно, в акватеррариуме зверинца. Как сообщили в пресс-службе липецкого зоопарка, там собрана прекрасная коллекция животных. Жители Липецка смогут увидеть более 160 видов. Это лягушки, черепахи, змеи, ящерицы, кайманы и рыбы.

В здании находятся 26 аквариумов, а общий объем воды в нем - около 8 тонн. Там же располагается экспозиция беспозвоночных животные: крупные тропические мауки-птицееды, причудливые палочники, тараканы и даже скорпионы.

Кстати, по средам в акватеррариуме проходят показательные кормления ящериц и змей. Успейте увидеть! Продолжительность кормлений - полчаса. Обед у обитателей зоопарка начинается в 14.00.

zooparklipetskiizooparklipetskii
Липчан приглашают в зоопарк на показательные кормления змей и ящериц
55 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Садиста, до смерти избившего собаку на глазах детей под Липецком, приговорили к исправительным работам
Под Липецком заведующая детским садом попала под уголовную статью
На следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголя
Из-за работ на водозаборе в кранах липчан снизилось давление воды
Лучшие аграрии региона получили награды
В Липецке поймали мужчину, до смерти забившего молотком давнего друга
В понедельник 9 улиц Липецка останутся без света, 12 - без воды
Мэр Липецка призывает жаловаться на скользкие дороги и тротуары
Утром от гололеда в Липецке серьезно пострадали минимум 5 человек
Игорь Артамонов: «Европейский бизнес готов расширять сотрудничество с Липецкой областью»
Прожиточный минимум для соцдоплаты к пенсии в 2020 году останется прежним
В Липецке снова ждут гололед и видимость менее 500 метров в тумане
Этой ночью 40 единиц техники вышли на борьбу с гололедом
Рецидивист под Липецком пытался угнать автомобиль без аккумулятора
В Липецке МЧС эвакуирует школу №20
Разбивший три машины угонщик в Липецке набрал штрафов почти на 100 000 рублей
Игорь Артамонов: «ОЭЗ «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки страны»
«Стальное дерево» помогло создать сельский досуговый клуб в Тербунском районе
Под Липецком из-за выезда на встречную столкнулись три машины
В Липецке от горящего сарая огонь перекинулся на гараж и другие строения
19 «КамАЗов» вышли на борьбу с гололедом в Липецке
За месяц в Липецке за захлопнувшимися дверями остались 8 детей
Управляющим компаниям Липецка пригрозили уголовными делами за лед и сосульки
Павел Путилин: «Самыми масштабными расходами станут статьи, влияющие на повышение качества жизни»