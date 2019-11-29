СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-29T17:12:53+03:00

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На следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это произойдет во вторник, 3 декабря. В этот день у мемориала "Вечный огонь" на площади Героев пройдет митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата. Мероприятие стартует в 10.30. Предполагается, что митинг окончится в 11.30.

Напомним, что согласно действующему законодательству спиртные напитки запрещается продавать в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до предполагаемого действия. Вновь купить алкоголь можно только спустя 2 часа после окончания мероприятия. То есть после 13.30 липчане смогут вновь купить выпить.

ИСТОЧНИК KP.RU