2019-11-29T17:12:53+03:00
Общество

На следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголя

На площади Героев пройдет митинг
Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголяНа следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголяФото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в Липецке ограничат продажу алкоголя. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это произойдет во вторник, 3 декабря. В этот день у мемориала "Вечный огонь" на площади Героев пройдет митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата. Мероприятие стартует в 10.30. Предполагается, что митинг окончится в 11.30.

Напомним, что согласно действующему законодательству спиртные напитки запрещается продавать в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до предполагаемого действия. Вновь купить алкоголь можно только спустя 2 часа после окончания мероприятия. То есть после 13.30 липчане смогут вновь купить выпить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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