Под Липецком заведующая детским садом попала под уголовную статью
Елецкий межрайонный следственный отдел регионального СУ СК России возбудил уголовное дело в отношении заведующей детским садом в Становлянском районе Липецкой области. Женщину подозревают в преступлении по ч.1 ст.292 УК РФ "Служебный подлог".
Ее назначили заведующей в ноябре 2018 года. По данным следствия, женщина внесла в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об исполнении обязанностей оператора газовой котельной, который был фиктивно оформлен. Это выявила прокуратура района в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. Материалы направили в следственные органы.
Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU