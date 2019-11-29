Под Липецком заведующая детским садом попала под уголовную статью

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-29T17:38:16+03:00

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Елецкий межрайонный следственный отдел регионального СУ СК России возбудил уголовное дело в отношении заведующей детским садом в Становлянском районе Липецкой области. Женщину подозревают в преступлении по ч.1 ст.292 УК РФ "Служебный подлог".

Ее назначили заведующей в ноябре 2018 года. По данным следствия, женщина внесла в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об исполнении обязанностей оператора газовой котельной, который был фиктивно оформлен. Это выявила прокуратура района в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. Материалы направили в следственные органы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU