2019-11-29T18:08:03+03:00
Происшествия

Садиста, до смерти избившего собаку на глазах детей под Липецком, приговорили к исправительным работам

Липчанин нанес псу более 20 ударов металлической монтировкой
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин нанес псу более 20 ударов металлической монтировкойЛипчанин нанес псу более 20 ударов металлической монтировкойФото: Юлия КЛЮЕВА
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В мае 2019 года житель Добринского района на глазах у своих троих малолетних детей до смерти забил домашнюю собаку. Живодер нанес несчастному псу более 20 ударов металлической монтировкой в область головы и туловища.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.245 УК РФ "Жестокое обращение с животными с применением садистских методов". Кстати, сначала подсудимый признал свою вину. Однако, во время судебного процесса изменил позицию. Он вдруг стал рассказывать, что бил несчастное животное, чтобы избавить его от страданий. Мол, на собаку наехал автомобиль.

Но доказательства, представленные государственным обвинителем, говорили об обратном. Так, Добринский районный суд приговорил виновного к 11 месяцам исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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