В ночь на воскресенье в Липецке мороз, на дорогах гололедица

СЕГОДНЯ 15:44 2019-11-30T15:44:22+03:00

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В воскресенье, 1 декабря, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха - от 0 до 5 градусов мороза.

Днем в регионе от -2 до +3 градусов. Небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 736 мм рт.ст.

В понедельник, 2 декабря, в Липецке станет холоднее. В темное время суток столбик термометра опустится до 6 градусов ниже ноля. Днем в областном центре около 1 градуса мороза. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 8-12 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU