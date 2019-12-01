В Липецке на улице Московской сошел с рельсов трамвай
Движение по ветке сейчас приостановлено
фото: сайт администрации Липецка.
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Авария случилась в Липецке утром 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, трамвай сошел с рельсов на улице Московской. Вагон задел несколько припаркованных рядом автомобилей. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Сейчас движение по ветке в сторону кольца трубного временно приостановлено. В причинах происшествия предстоит разобраться специалистам. Предварительная версия ДТП - состояние пути.
ИСТОЧНИК KP.RU