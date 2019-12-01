В Липецке на улице Московской сошел с рельсов трамвай

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-01T13:43:32+03:00

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Авария случилась в Липецке утром 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, трамвай сошел с рельсов на улице Московской. Вагон задел несколько припаркованных рядом автомобилей. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Сейчас движение по ветке в сторону кольца трубного временно приостановлено. В причинах происшествия предстоит разобраться специалистам. Предварительная версия ДТП - состояние пути.

ИСТОЧНИК KP.RU