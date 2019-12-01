2019-12-01T14:06:17+03:00
Общество

В Липецкой области собственник перегородил дорогу местным жителям к водохранилищу

Прокуратура обратилась в суд
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Грязинская межрайонная прокуратура во время проверки выяснила, что на земельном участке, примыкающем к береговой полосе Матырского водохранилища установили ограждение. Из-за этого люди не могли попасть к водоему. А согласно водному кодексу РФ любой гражданин имеет право бесплатно использовать водные объекты общего пользования (в том числе и для рыболовства). Ширина береговой полосы в данном случае составляет 20 м.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника убрать ограждение в течение месяца. Суд удовлетворил заявление. Исполнение решения взято на контроль прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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