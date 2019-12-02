В Липецке вечером сгорел двухэтажный дом

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-02T09:08:44+03:00

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Крупный пожар произошел в воскресенье вечером, 1 декабря, в СНТ «Сокол» в Липецке. Там около 21.00 горелся двухэтажный жилой дом. Огонь начал распространяться со второго этажа.

Пожар СНТ Сокол 1.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

На место происшествия выдвинулись 4 отделения пожарных и спасателей. К моменту их прибытия, весь второй этаж был охвачен огнем и пламя перекинулось на нижние помещения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, локализовать огонь удалось в 21.19, пожар полностью ликвидировали в 21.41. Площадь пожара составила 150 м2.

Пожар в СНТ "Сокол"Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К счастью, никто не погиб и не пострадал. Что стало причиной пожара, теперь предстоит выяснить экспертам.

Пожар СНТ Сокол.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области

МЧС напоминает, в случае пожара нужно немедленно сообщить на телефон Службы спасения – 101, 112, также в региональном управлении круглосуточная работает телефон доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

Пожар в СНТ "Сокол"Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU