В Липецке вечером сгорел двухэтажный дом
Крупный пожар произошел в воскресенье вечером, 1 декабря, в СНТ «Сокол» в Липецке. Там около 21.00 горелся двухэтажный жилой дом. Огонь начал распространяться со второго этажа.
Пожар СНТ Сокол 1.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области
На место происшествия выдвинулись 4 отделения пожарных и спасателей. К моменту их прибытия, весь второй этаж был охвачен огнем и пламя перекинулось на нижние помещения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, локализовать огонь удалось в 21.19, пожар полностью ликвидировали в 21.41. Площадь пожара составила 150 м2.
Пожар в СНТ "Сокол"Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
К счастью, никто не погиб и не пострадал. Что стало причиной пожара, теперь предстоит выяснить экспертам.
Пожар СНТ Сокол.Видео пресс-соужбы ГУ МЧС по Липецкой области
МЧС напоминает, в случае пожара нужно немедленно сообщить на телефон Службы спасения – 101, 112, также в региональном управлении круглосуточная работает телефон доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.
Пожар в СНТ "Сокол"Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
ИСТОЧНИК KP.RU