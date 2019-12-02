Под Липецком в ДТП с грузовиком погиб водитель «Приоры»
По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие 3 дня, с 29 ноября по 1 декабря, на дорогах региона в 10 ДТП пострадали 9 человек и 1 погиб.
29 декабря в Добровском районе в столкновении двух «Шевроле», «Нивы» и «Лачетии», пострадала 57-летняя пассажирка внедорожника, женщину увезли в больницу.
30 ноября в Липецком районе в 3.00 утра 54-летний водитель «Рено» сбил на трассе 49-летнего мужчину, пешеход в больнице.
В те же сутки вечером в Измалковском районе 33-летний водитель «Приоры» влетел в грузовик «Мерседесс». К несчастью, водитель легковушки погиб на месте ДТП. По предварительным данным автоинспекторов, причиной аварии стал выезд на встречную полосу.
В тот же день в Усмани на улице 60 лет Победы, сбили 55-летнюю женщину. Водитель уехал, оставив человека на дороге. Женщина попала в больницу, а водителя вскоре вычислили сотрудники ДПС. Им оказался 26-летний парень за рулем «Дацуна».
Еще один человек пострадал 1 декабря в Задонском районе. Там врезался в столб 29-летний водитель «Приоры». В ДТП пострадал 54-летний пассажир.
ИСТОЧНИК KP.RU