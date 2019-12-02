В Липецке поймали двух воров, которые пустились в шопинг с чужими картами

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-02T10:04:48+03:00

В Липецке поймали двух воров с чужими картами Фото: Лия МУРАДЬЯН

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В Липецке раскрыли сразу два преступления с чужими банковскими картами. В обоих случаях невнимательные владельцы потеряли свои карты, а нашедшие воспользовались чужой рассеянностью.

Первая кража произошла 18 ноября, карту потерял 23-летний парень, позже с чего счета пропали 17000 рублей. По данным пресс-службы УМВД региона, чужими деньгами воспользовалась 51-летняя женщина, которая потратила все деньги в магазинах путем оплаты товаров без пароля.

Еще одна аналогичная кража произошла 27 ноября. Утерянной картой 31-летнего мужчины воспользовался 30-летний безработный. Тем же путем, оплачивая различный товар в магазинах, он успел потратить 3799 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU