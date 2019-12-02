Мошенница из Ярославля под видом соцработника выманила сбережения у липецкой пенсионерки

СЕГОДНЯ 11:31 2019-12-02T11:31:18+03:00

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В Липецке поймали аферистку, которая выманила все сбережения у пожилой пенсионерки. Все случилось еще 29 октября, когда в дом к 92-летней женщине по улице Добролюбова пришла «социальный работник». Незнакомка сказала, что в стране меняют деньги и попросила пенсионерку показать наличность.

Бабушка принесла завернутый в платочек конверт, где были все ее сбережения – 142 000 рублей. «Соцработник» пересчитала деньги, попросила расписаться в «ведомости», вернула конверт и ушла. Старушка ничего не заподозрила. Обман вскрылся через несколько дней, когда бабушка решила пополнить накопления. Раскрыв конверт, пенсионерка увидела вместо денег нарезанную бумагу.

По данным полиции, конверт подменили в тот момент, пока бабушка заполняла «ведомость» – это был отвлекающий маневр. После заявления аферистку вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 45-летняя жительница Ярославской области. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Женщину взяли под стражу, деньги она успела потратить, но сбережения пенсионерке вернула.

ИСТОЧНИК KP.RU