2019-12-02T13:43:46+03:00
Происшествия

Дерево рухнуло на козырек подъезда дома в Липецке

Спасателям пришлось дважды выезжать на опиловку упавших деревьев [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В выходные дерево рухнуло на козырек подъезда дома в ЛипецкеВ выходные дерево рухнуло на козырек подъезда дома в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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В эти выходные в Липецке рухнуло несколько деревьев. В прошедшую субботу, 30 ноября, спасателям поступил сигнал от жителей дома №13 по Осеннему проезду. Оказалось что в 13.00 дерево упало прямо на козырек подъезда.

Как сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка, спасатели выехали на опиловку дерева. К 16.20 работы были завершены. Причем ни окна, ни кондиционеры на стенах дома, ни припаркованные автомобили не пострадали.

В выходные дерево рухнуло на козырек подъезда дома в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В выходные дерево рухнуло на козырек подъезда дома в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В тот же день аналогичная ситуация произошла у дома №5 на площади Петра Великого. Там спасатели освободили от упавшего дерева местный проезд.

Всего за минувшие выходные спасатели 11 раз выезжали по звонкам горожан. 6 раз на вскрытие дверей. 2 раза - обнаружение подозрительных предметов в подъездах домов. К счастью, ничего опасного спасатели не выявили. Подозрительными предметами оказались коробка и мешок с мусором.

В выходные дерево рухнуло на козырек подъезда дома в Липецке Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

В выходные дерево рухнуло на козырек подъезда дома в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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