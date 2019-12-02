Липецкая школьница украла у пенсионера 300 000 рублей и отдала родителям

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-02T14:14:43+03:00

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Криминальная семейка оставила без денег пожилого пенсионера в Липецкой области. Все случилось в селе Куймань Лебедянского района Липецкой области. 23 октября в дом к 91-летнему мужчине пришла семья с ребенком школьного возраста. Люди увидели во дворе у старика кур и решили поинтересоваться, не продает ли он пух.

Пенсионер вышел на террасу, чтобы прогнать незваных гостей. Пока родители спорили с дедом, их дочь незаметно пробралась в дом, обыскала и нашла в шкафу кошелек, в котором было 300 000 рублей. Девочка забрала кошелек и выбежала, после чего семейка удалилась.

Маленькой воровкой оказалась 7-классница из Липецка. Только через неделю она призналась родителям, что украла у сельского пенсионера деньги. Узнав о краже, взрослые забрали деньги себе и потратили. В пресс-службе УМВД области сообщили, что родители не раз попадали в поле зрения полиции. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража с проникновением.

ИСТОЧНИК KP.RU