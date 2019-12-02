В Липецке родители с травмированным ребенком попросили полицию провести их по пробкам

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-02T18:07:23+03:00

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В Липецке родители травмированного ребенка обратились за помощью к полицейским на улице. Сотрудники батальона ППС командир отделения взвода роты № 5 прапорщик полиции Виталий Литвинов и инспектор мобильного взвода роты № 2 младший лейтенант полиции Валентин Проняев дежурили в Левобережном районе города. Внезапно к ним подбежал растерянный мужчина и попросил помочь доехать до больницы.

Молодой отец объяснил, что его 4-месячный ребенок упал с кровати, нужно срочно довезти их с женой до больницы, а впереди огромная пробка и никто не хочет пропускать. В машине сидела перепуганная женщина с малышом на руках. Мама рассказала, что после падения ребенок потерял сознание, после пришел в себя, но очень слаб.

Полицейские поняли, что травма может быть серьезной и действовать нужно быстро. Оперативно оценив ситуацию на дороге, сотрудники ППС включили на патрульной машине громкоговоритель и начали сопровождать родителей по пробкам.

Проводили до самого травмпункта, дождались когда ребенок окажется у медиков и уехали. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, на следующий день полицейские созвонились с родителями и убедились, что благодаря своевременной помощь с малышом все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU