Директор «Безопасного Липецка» получил 10 лет за вымогательство и разбой

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-02T16:15:23+03:00

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В Липецке вынесли приговор жителю села Плеханово, которого признали виновным в вымогательстве и разбое. По данным областной прокуратуры, потерпевшими по делу проходили четверо липчан, которых вымогатель знал по работе в ООО «Безопасный Липецк». Там подсудимый работал директором.

Рецидивист едва успел выйти на свободу после срока за вымогательство, как снова принялся за старое. Согласно материалам дела, всего он требовал с предпринимателей деньги и имущество на 95 400 000 рублей за «крышу». Иначе грозился уничтожить имущество и навредить семьям жертв. В одном из случаев, он перешел от угроз к действиям и напал на женщину с ножом.

Причем две жертвы вымогателя уже проходили потерпевшими по прошлому делу, за которое он получил первый срок. Они знали об агрессии и неадекватном поведении разбойника, поэтому серьезно опасались угроз.

Директору организации вменили 163 и 162 статьи УК – вымогательство в особо крупном размере и вооруженный разбой. Он не признал вину, заявив, что его оговорили. Но доказательств собрали достаточно и суд приговорил его к 10 годам строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU