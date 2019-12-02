2019-12-02T18:20:18+03:00
Происшествия

В Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусора

Виновных привлекут к административной ответственности, а также взыщут ущерб за порчу имущества
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусораВ Липецке вандалы повредили более 50 контейнеров для мусораФото: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
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В этот понедельник, 2 декабря, в Липецке на 15 микрорайоне вандалы повредили 3 мусорных контейнера. Как сообщили в пресс-службе регионального управления экологии и природных ресурсов, на территории Липецкой области злодеи испортили более 80 контейнеров для сбора ТКО. Причем 50 из них - в Липецке.

Сложившаяся ситуация стала поводом для проведения совещания по вопросу уничтожения и повреждения контейнеров для накопления ТКО. Мусорные баки - собственность регионального оператора и МУ "Управление капитального ремонта". Чтобы установить виновников, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Вандалов ждет административная ответственность. Кроме того, им придется заплатить за порчу имущества.

По словам начальника управления Галины Рощупкиной, для выявления виновных сформирована рабочая группа, в которую входят полицейские, спасатели, представители управления, мэрии и регионального оператора. Также в 2020 году в регионе установят 200 дополнительных камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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