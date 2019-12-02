2019-12-02T18:48:11+03:00
Происшествия

Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порыв

О повреждении сети в ЛГЭК сообщили жители села Подгорное [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порывПод Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порывФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
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В этот понедельник, 2 декабря, сотрудники ЛГЭКа отремонтировали канализационный коллектор в селе Подгорное под Липецком. О возможном повреждении трубы сообщили местные жители. Они отправили заявку в центральную диспетчерскую компании.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", к работам специалисты приступили с утра. Сначала провели подготовительные работы для устранения порыва на сетях. Рабочие отключили неисправный участок, раскопали место повреждения, дренировали трубопровод, откачали из котлована скопившуюся воду. Затем устранили сам порыв на чугунной трубе диаметром 200 мм. После чего провели опрессовку, то есть проверили трубу на прочность и засыпали участок.

Как отметили в пресс-службе, во время работ жители села проблем не ощутили. Их дома переключили на другой канализационный коллектор.

Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порыв Фото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Под Липецком отремонтировали коллектор: на трубе произошел порывФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU

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