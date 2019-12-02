2019-12-02T19:11:24+03:00
Общество

Во вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов мороза

В областной центр ворвется зима
Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов морозаВо вторник в Липецке обещают много снега и до 2 градусов морозаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 3 декабря, в Липецке будет пасмурно. Ночью синоптики обещают около 3 градусов мороза. В светлое время суток столбик термометра опустится до 2 градусов ниже ноля. Всю ночь и день будет идти снег. Ожидается, что выпадет до 5,4 мм осадков. Ветер южный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.

В среду, 4 декабря, в областном центре будет также пасмурно, но уже менее снежно. Небольшие осадки ночью и днем. В темное время суток до -4 градусов. Днем около 3 градусов ниже ноля. Ветер северо-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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