2019-12-03T09:46:25+03:00
Происшествия

Под Липецком вор обчистил дом, выбив входную дверь

А в селе Казинка липчанин угнал "ВАЗ"
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком вор обчистил дом, выбив входную дверьПод Липецком вор обчистил дом, выбив входную дверьФото: Юлия КЛЮЕВА
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Накануне, 2 декабря, в отдел полиции "Тербунский" обратилась 50-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что с июня по декабрь этого года кто-то проник в ее дом в селе Дуброво. Неизвестный выбил дверь и украл мопед, велосипед, холодильник, газовую плиту, стиральную и швейную машину. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, дом обчистил неработающий 25-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска доставили его в отдел полиции. Расследование продолжается.

Кстати, за прошедшие сутки раскрыто 6 ранее совершенных преступлений. Так, 1 декабря в баре Липецка у 18-летнего парня украли телефон. Оказалось, что на преступление пошел 22-летний грузчик предприятия, проживающий в районе.

В тот же день в селе Замятино Задонского района двое неработающих мужчин 32-летний и 31-летний украли у пенсионерки телевизор.

А 27 ноября в селе Казинка угнали "ВАЗ-21124". Автомобиль был припаркован у дома. Правоохранителям удалось вычислисть угонщика - 43-летнего липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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