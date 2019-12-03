В лесах Липецкой области начали усиленно охранять елки
Управление лесного хозяйства Липецкой области и УМВД региона подписали совместный приказ «О мерах по усилению охраны хвойных молодняков». Эти меры приняли в преддверии Нового года, чтобы сберечь хвойных красавиц от любителей срубить елочки бесплатно и продать.
После подписания в лесах региона начались усиленные дежурства. Специальные посты выставляют на федеральных трассах и пролегающих чрез леса дорогах. Кроме этого мобильные группы из лесников и сотрудников полиции начинают обходить участки, где растут сосны и ели и ловить лесорубов.
На дорогах выставили постыФото: Управления лесного хозяйства Липецкой области
Также вдоль дорог выставят информационные щиты с предупреждением. Отметим, что сейчас штраф за незаконную вырубку сосен и елей составляет 7750 рублей за одно новогоднее дерево.
ИСТОЧНИК KP.RU