В лесах Липецкой области начали усиленно охранять елки

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-03T11:10:23+03:00

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Управление лесного хозяйства Липецкой области и УМВД региона подписали совместный приказ «О мерах по усилению охраны хвойных молодняков». Эти меры приняли в преддверии Нового года, чтобы сберечь хвойных красавиц от любителей срубить елочки бесплатно и продать.

После подписания в лесах региона начались усиленные дежурства. Специальные посты выставляют на федеральных трассах и пролегающих чрез леса дорогах. Кроме этого мобильные группы из лесников и сотрудников полиции начинают обходить участки, где растут сосны и ели и ловить лесорубов.

На дорогах выставили постыФото: Управления лесного хозяйства Липецкой области

Также вдоль дорог выставят информационные щиты с предупреждением. Отметим, что сейчас штраф за незаконную вырубку сосен и елей составляет 7750 рублей за одно новогоднее дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU