На дороги Липецка высыпали 200 тонн противогололедных смесей
Минувшей ночью в Липецке начался снегопад. Белые хлопья снега продолжают кружиться над городом до сих пор. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на дороги областного центра выведены 102 единицы спецтехники.
Обрабатывать проезжие части и тротуары противогололедными смесями начали ранним утром. Особое внимание уделяется спускам, поворотам, остановкам, а также участкам, находящимся рядом к учреждениям соцкультбыта. На дороги уже высыпано 14 тонн соли и 185 тонн пескосоляной смеси.
Водителей просят быть предельно внимательными в такую погоду. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно. Вызов бесплатный.
ИСТОЧНИК KP.RU