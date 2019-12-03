На дороги Липецка высыпали 200 тонн противогололедных смесей

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-03T12:33:28+03:00

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Минувшей ночью в Липецке начался снегопад. Белые хлопья снега продолжают кружиться над городом до сих пор. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на дороги областного центра выведены 102 единицы спецтехники.

Обрабатывать проезжие части и тротуары противогололедными смесями начали ранним утром. Особое внимание уделяется спускам, поворотам, остановкам, а также участкам, находящимся рядом к учреждениям соцкультбыта. На дороги уже высыпано 14 тонн соли и 185 тонн пескосоляной смеси.

Водителей просят быть предельно внимательными в такую погоду. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно. Вызов бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU