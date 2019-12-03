Под Липецком грузовик слетел с трассы, зацепив с собой легковушку
Серьезная авария произошла в этот вторник, 3 декабря, на трассе в Елейком районе Липецкой области. Там в районе села Воронец вылетел с трассы тяжелый грузовик. Длинномер развернулся поперек дороги и угодил кабиной и частью кузова в кювет, половина грузовика осталась на проезжей части, перегородив полосу движения.
Грузовик слетел с трассы (Воронец).
Там же в кювете рядом с грузовиком оказался легковой автомобиль. Как именно произошла авария и кто стал ее виновником, пока неизвестно. Также нет данных о пострадавших. Что именно там случилось, разбирались сотрудники ГИБДД.
Вытаскивать тягач из заснеженного оврага пришлось с помощью спецтехники. Отметим, что спасатели и автоинспекторы регулярно напоминают водителям об осторожности на дорогах в зимний период.
ИСТОЧНИК KP.RU