2019-12-03T17:13:14+03:00
Происшествия

Под Липецком грузовик слетел с трассы, зацепив с собой легковушку

Авария произошла в Елецком районе [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла в этот вторник, 3 декабря, на трассе в Елейком районе Липецкой области. Там в районе села Воронец вылетел с трассы тяжелый грузовик. Длинномер развернулся поперек дороги и угодил кабиной и частью кузова в кювет, половина грузовика осталась на проезжей части, перегородив полосу движения.

Грузовик слетел с трассы (Воронец).

Там же в кювете рядом с грузовиком оказался легковой автомобиль. Как именно произошла авария и кто стал ее виновником, пока неизвестно. Также нет данных о пострадавших. Что именно там случилось, разбирались сотрудники ГИБДД.

Вытаскивать тягач из заснеженного оврага пришлось с помощью спецтехники. Отметим, что спасатели и автоинспекторы регулярно напоминают водителям об осторожности на дорогах в зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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