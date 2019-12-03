2019-12-03T18:14:32+03:00
Общество

В Липецке предлагают переименовать 2 остановки в центре

С таким предложением в мэрию обратилась депутат горсовета
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке предлагают переименовать 2 остановки в центреВ Липецке предлагают переименовать 2 остановки в центреФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке предложили переименовать остановки "Улицы Ленина" и "Улица Пролетарская". С соответствующим предложением в мэрию обратилась сопредседатель Общественного совета, заместитель председателя Липецкого горсовета Евдокия Бычкова. Пока окончательное решение не принято. По этому вопросу власти города решили посоветоваться с липчанами.

Интернет-пользователям предлагают выразить свою точку зрения на портале "Открытый Липецк". Там устроили голосование. У липчан спрашивают, нужно ли переименовать остановку "Улица Ленина" в "Художественый музей им.В.С. Сорокина", а остановку "Улица Пролетарская" в "Краеведческий музей".

Еще один вопрос, согласны ли липчане переименовать охраняемый природный объект "Вяз на улице Ленина" в "Вяз на бульваре им. В.С.Сорокина". И три варианта ответа: да, нет, затрудняюсь ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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