Вокруг Липецка создадут зеленый пояс из леса, где ничего нельзя строить

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-03T18:07:39+03:00

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В Липецке областные одобрили идею «зеленого пояса», которую выдвинул председатель природоохранного комитета Евгений Франценюк. По его инициативе, леса по всему периметру Липецка должны объединить.

По замыслу автора проекта, площадь лесопаркового пояса вокруг города составит 4777 га. В него также войдут уже имеющиеся городские леса Липецкого лесничества. Остальные 640 га городского леса, где есть частные строения, туда не попадут.

– Это будет новый вид защитной и охранной зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, – планируют разработчики. – В федеральном законодательстве есть ограничения по строительству в таких зонах и требования по защите.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, пока проект одобрил комитет, 12 декабря документ «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа город Липецк и о его площади» внесут на сессию.

ИСТОЧНИК KP.RU