В Липецке обворовали два магазина – вынесли продукты и ящик с деньгами

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-04T09:11:31+03:00

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В Липецке раскрыли кражу ящика с деньгами. 1118 рублей пропали за магазина на улице Депутатской 1 ноября. Под подозрение попал безработный 26-летний житель Ростовской области.

Еще один сетевой магазин обворовали 28 ноября на улице 40 лет Октября. Там из торгового зала вынесли продукты. Вором оказался безработный 19-летний парень с судимостью из Липецка.

А в районе раскрыли кражу детского велосипеда. Его укради днем 28 ноября на улице Школьной в городе Лебедянь. О краже заявила 33-летняя женщина, стоимость краденного оценили в 6000 рублей. Вора вскоре вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 41-летний житель того же города. Его задержали и возбудили уголовное дело. Известно, что мужчина уже сидела за кражи. Теперь ему грозит очередной срок в 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU