Под Липецком в ДТП с двумя «КамАЗами» погиб водитель «ВАЗа»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-04T10:22:05+03:00

За сутки в 5 авариях пострадали 8 человек и 1 погиб

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Жуткая авария произошла минувшим вечером, 3 декабря, в 17.28 на трассе «Елец-Долгоруково-Тербуны» в Елецком районе Липецкой области. 44-летний водитель «четырнадцатой» по касательной задел встречный «КамАЗ». От удара легковушку развернуло и отбросило на другой «КамАЗ». «ВАЗ» мгновенно превратился в груду металла. Водитель легковушки скончался до прибытия «скорой», еще двоих его пассажиров 33 и 47 лет увезли в больницу. По предварительной оценке ГИБДД, авария произошла из-за не соблюдения бокового интервала со стороны водителя «ВАЗа». Окончательную причину установят в ходе следствия.

Еще одна крупная авария произошла в 8 утра в Чаплыгине. Там на улице Ленина влетел в «МАЗ» автомобиль «БМВ Х5». От удара иномарку отбросило на стоящую «Ладу-Весту». В аварии пострадали три водителя: 59-летний мужчина на «БМВ», 35-летний дальнобойщик и 40-летний водитель «Лады». Всех увезли в больницу, но после оказания помощи отпустили.

В те же сутки в Данкове 58-летний водитель «Дацун-Он-ДО» не пропустил на перекрестке автобус. В ДТП пострадала 56-летняя пассажирка общественного транспорта, женщина попала в больницу.

В Измалковском районе в деревне Сухой Семенек на улице Школьной попал под колеса «ВАЗ-21099» 12-летний школьник, ребенок в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU