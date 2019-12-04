МЧС предупреждает липчан о сильном ветре с дождем и снегом

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-04T16:48:05+03:00

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В Липецке прогнозируют резкое ухудшение погоды. Теплый циклон принесет в регион осадки и усиление ветра. По данным Гидрометцентра, в ночь на 5 декабря в регионе ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. При этом ветер сменится на юго-западный и резко усилится до 13 метров в сккунду. МЧС предупреждает о порывах ветра 15-17 м/с.

По прогнозу ЧС, мокрый снег может налипать на провода, а на дорогах ожидается гололедица. Что вкупе с сильным ветром, осложняет ситуацию на дорогах и повышает риск возникновения ЧП на электросетях. Ненастная погода продержится в течение суток.

В четверг днем, 5 декабря, прогнозируют до 5 градусов тепла, в пятницу – дождь. А к выходным осадки прекратятся.

ИСТОЧНИК KP.RU