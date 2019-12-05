2019-12-05T10:32:24+03:00
Происшествия

Под Липецком УАЗ вылетел в кювет и перевернулся

Пострадал водитель и 4 пассажира [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В ДТП под Липецком пострадали людиВ ДТП под Липецком пострадали людиФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 336 нарушений правил дорожного движения. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 42 человека не стали пристегиваться во время движения. 963 раза автомобилисты превысили допустимую скорость. Произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал. Также автоинспекторы выявили 54 нарушения правил парковки. 7 машин эвакуировали.

В минувшую среду, 4 декабря, ДТП случилось в Добринском районе на автотрассе Добринка-Плавица-Хворостянка. УАЗ вылетел с дороги, машина перевернулась. 51-летний водитель не справился с управлением. Он получил травму. Также пострадали 4 пассажира. Медики оказали всем помощь и отпустили.

В Лебедянском районе 37-летний водитель "ВАЗ-2107" сбил 50-летнего пешехода. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В селе Завальное Усманского района столкнулись "ВАЗ-2112" и "Хендай". В ДТП пострадала пассажирка отечественного автомобиля - 36-летняя женщина. Она получила травмы. Врачи оказали ей помощь и отпустили. Предварительная причина аварии - нарушение правил обгона.

ДТП под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП под ЛипецкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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