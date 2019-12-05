В Липецке ввели план "Перехват", чтобы задержать грабителей

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-05T11:08:04+03:00

Молодые люди вырвали у липчанки сумку и скрылись на автомобиле

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В прошедшую среду, 4 декабря, в 21.15 в полицию Липецка позвонила женщина. Она сообщила, что стала свидетельницей преступления. У дома по улице Плеханова двое парней выхватили сумку у женщины и сбежали. Злодеи сели в автомобиль и уехали. Но бдительная липчанка запомнила номера и марку машину, сообщила эти сведения полицейским.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в областном центре объявили план "Перехват". Нужную машину удалось остановить уже через 4 минуты. По "горячим следам" правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летние неработающие ранее судимые за хищение жители Добринского района. Сотрудники органов изъяли у предполагаемых преступников похищенную сумку. Все оказалось на месте: кошелек, документы, банковские карты и сотовый.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание по данной статье - до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU