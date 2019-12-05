С нового года на 5,8% вырастет зарплата липецких бюджетников

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-05T13:53:07+03:00

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С нового года в Липецкой области вырастет зарплата бюджетников. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета. С 1 января должностные оклады увеличат "указным" категориям работников образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и туризма. Средства на это возьмут из областной казны. На прибавку к зарплате там предусмотрено более 730 млн. рублей. Так, по сравнению с 2019 годом зарплата увеличится на 5,8% и составит в среднем 31 087 рублей.

Кстати, в следующем году повезет младшим воспитателям и помощникам воспитателей. Им зарплату обещают поднять аж 2 раза. С 1 января на 10% и с 1 июля еще на 10%. В январе на 7,5% вырастет зарплата педагогических работников учреждений здравоохранения. На это бюджетом предусмотрено почти 100 млн. рублей.

Еще с 1 января планируется увеличить минимальный размер оплаты труда - до 12 130 рублей. В итоге, на все повышения зарплат потребуется 1 млрд. 59 млн. рублей. Средства в проекте бюджета на 2020 год предусмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU