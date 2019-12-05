По требованию ФСБ в Липецке арестовали трех адептов «Свидетелей Иеговы»*
В Липецке арестовали трех адептов секты «Свидетели Иеговы»*. Всех троих взяли под стражу по ходатайству регионального УФСБ. Меру пресечения определили в Советском районном суде Липецка.
Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе управления Судебного департамента, фигуранты обвиняются по части 2 статьи 282.2 УК – «Организация деятельности экстремистской организации». Суд отправил их под стражу на два месяца – до 1 февраля 2020 года.
По версии следствия, липчане были активными участниками запрещенного религиозного объединения в регионе. Они организовывали собрания адептов секты, участвовали в заседаниях на тему распределения средств. По всем местам жительства и собрания участников секты прошли обыски.
Организаторам грозит минимум штраф, максимум – до 6 лет лишения свободы.
*Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» – религиозное объединение, признанно экстремистским и запрещено на территории России.
ИСТОЧНИК KP.RU